Valgkommission: Morales vinder præsidentvalg i Bolivia Evo Morales har den fornødne føring på ti procentpoint til modkandidaten, Carlos Mesa, siger valgkommission.

Officielt valgresultat viser, at siddende præsident Evo Morales har vundet præsidentvalget i Bolivia.

På valgkommissionens (TSE) hjemmeside bliver Morales erklæret som vinder af valget med 47,1 procent af stemmerne. Hans modkandidat, Carlos Mesa, har fået 36,5 procent af stemmerne.

Ifølge valgkommissionen er 99,9 procent af stemmerne talt op. De sidste 0,01 procent er blevet annulleret.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og dpa natten til fredag.

For at undgå en anden valgrunde skulle Morales vinde med et forspring på ti procentpoint ned til Mesa samt få over 40 procent af stemmerne.

TSE's håndtering af valget har vakt stor international og national kritik. Særligt fra valgobservatørerne OAS, Organisationen af Amerikanske Stater.

De peger på, at den pludselige afbrydelse i offentliggørelser af officielle valgresultater på valgdagen, søndag, samt en opsigelse fra TSE's vicedirektør, har skadet valgets troværdighed.

Morales: Han vil stjæle sejren

OAS har efter Morales' sejr derfor anbefalet, at Bolivia afholder en anden valgrunde.

Det har både EU, USA og en række sydamerikanske lande bakket op om.

EU skriver i en pressemeddelelse torsdag, at 'den bedste løsning vil være at afholde en anden valgrunde for at genskabe tillid og sikre den fulde respekt af det bolivianske folks demokratiske valg'.

Morales anklager OAS for at beklikke ham.

»Jeg håber ikke, at OAS' mission er at deltage i et statskup«, sagde Morales på en pressekonference natten til fredag.

Her anklagede han igen Mesa for at forsøge at stjæle sejren fra ham.

»Der er et statskup i gang - både eksternt og internt. OAS burde undersøge sig selv«, siger Morales.

OAS har ikke udsendt et officielt svar efter Morales' beskyldning.

Opfordrer til fredelige protester

Valgresultatet har skabt voldsomme uroligheder i Bolivias største byer. Her er der blandt andet blevet sat ild til flere valgcentre.

Carlos Mesa har opfordret til, at der bliver afholdt fredelige protester, indtil Morales indkalder til en anden valgrunde.

Morales blev som den første af Bolivias oprindelige folk valgt som præsident i 2005. Han har hidtil vundet i første valgrunde i alle præsidentvalg, han har stillet op i.

Morales er tidligere kokabonde og leder i den venstreorienterede fagbevægelse.

Som præsident for Sydamerikas fattigste land har han skabt både politisk og økonomisk stabilitet.

Men støtten til ham er svundet ind de seneste år. Det skyldes en stagnerende økonomisk vækst samt bekymringer vedrørende korruption.

Carlos Mesa var selv præsident fra 2003 til 2005. Han har kritiseret Morales for at have sat sig tungt på landets statslige organer.

