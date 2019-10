Amazon-grundlægger er ikke længere verdens rigeste Med en formue på 103,9 milliarder dollar er Amazons grundlægger, Jeff Bezos, kun verdens anden rigeste.

Handelsgiganten Amazons grundlægger og administrerende direktør, Jeff Bezos, er ikke længere verdens rigeste person.

Torsdag faldt Amazon-aktien med syv procent, og dermed røg Bezos' formue ned på små 103,9 milliarder dollar, svarende til 699 milliarder kroner.

Det skriver erhvervsmagasinet Forbes.

Ny mand på tronen er i stedet den velkendte milliardær Bill Gates.

Medstifteren af it-virksomheden Microsoft har en formue på 105,3 milliarder dollar, svarende til 708,5 milliarder kroner.

Toppede listen i 24 år

Amazon-aktien oplevede et drastisk fald torsdag, efter at handelsvirksomheden fremlagde et middelmådigt regnskab for tredje kvartal.

Jeff Bezos fik titlen som verdens rigeste person i 2018. Den overtog han fra Bill Gates, der indtil da havde toppet listen de foregående 24 år.

Samme år blev Bezos også verdens første til at nå en formue på 100 milliarder dollar, skriver Forbes. I løbet af 2018 nåede han en formue på 160 milliarder dollar, svarende til 1076 milliarder dollar.

ritzau