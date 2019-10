De lokale har angiveligt forsøgt at få myndighederne til at reagere. Men der blev ikke skredet ind over for menneskesmuglingen i byen ved Themsen, hvor der onsdag morgen blev fundet 39 døde i en kølevogn.

FOR ABONNENTER

Et efter et fjernes ligene fra en kølevogn for at blive kørt til Bromfield-sygehuset. Her står retsmedicinere klar til at forsøge at finde ud af, hvem de omkomne er, og hvad de døde af.