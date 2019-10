Rekordstort antal naturbrande for tredje år i træk: En del af svaret kan ligge i en gammel løsning

Titusindvis af mennesker blev evakueret i går, da et brandbælte ved en af de største brande i det nordlige Californien ikke kunne holde flammerne tilbage.

Indbyggere, myndigheder og brandfolk står i øjeblikket overfor hundredvis af naturbrande. Omkring 600 de seneste tre dage.

Høje temperaturer, tørke og kraftig vind, der tegner til at tage til de kommende dage, gør flere steder brandfolkene magtesløse.

Det er tredje år i træk med rekordstort antal skovbrande i Californien. I 2018 omkom omkring 100 personer - heriblandt brandfolk - i den hidtil mest dødelige og mest ødelæggende sæson for vilde brande i staten.

Noget tyder på, at verden skal begynde at tænke anderledes om de vilde skovbrande, siger John Abatzoglou, lektor ved Idahos Universitet til The New York Times.

»Jeg tror, opfattelsen er, at vi skal kontrollere. Men i mange tilfælde kan vi ikke. Det giver os mulighed for at tænke lidt anderledes om, hvordan vi lever med brande. Vi kalder dem vilde brande af en årsag - de kan ikke tæmmes«, siger han.

Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix

Det Nationale Klimavurderingsråd i USA forventer, at det varmere klima vil føre til endnu flere naturbrande fremover.

Kontrollerede, planlagte brande kan være en del af løsningen. Den kontrollerede afbrænding kan stoppe vilde brande, ligesom et afbrændt område bidrager til vedligeholdelse af lokale økosystemer. Samtidig har det vist sig, at landområder, der jævnligt bliver udsat for præventive afbrændinger ikke bliver ramt at nær så intense brande som områder, der ikke har været udsat for kontrollerede brande.

Men at bruge afbrændinger som et redskab mod skovbrande kræver oplæring af lokale indbyggere. Området må hverken være for vådt eller for varmt, når det skal foregå, og der skal tages højde for vindretning, så røgen ikke driver ind over boligområder, forklarer Nick Peters, der har ansvar for brandindsatsen i Chattooga River-distriktet i skovene omkring Chattahoochee-Ocenee, til The New York Times.

