Spillet på USA's bonede gulve mærkes i Ukraines skyttegrave

Mens man i USA undersøger, om der kan rejses rigsretssag mod præsident Trump for at have indefrosset militær bistand med henblik på at presse Ukraine til at efterforske hans politiske modstandere, kæmper ukrainske soldater med få midler videre mod prorussiske separatister.