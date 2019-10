Norges oliefond runder 10.000 milliarder

Så er det nu, norske læsere kan præstere et fiffigt smil. Danske læsere kan til gengæld fortvivle sådan helt stille og roligt.

For den norske stats oliefond, som indtægterne fra olieudvindingen ender i, har netop passeret et rundt hjørne. Vel at mærke et af dem, der kan få en almindeligt tynget dansk skatteyder til at synke opgivende sammen. For fonden, der er nordmændenes fælles opsparing, har nu rundet 10.000 milliarder norske kroner.

Selv om den norske valuta ligger under den danske krone, så er der ligegodt tale om en velvoksen portemonnæ indeholdende samfulde 7.600.000.000.000 danske kroner.

Det betyder, at hver enkelt nordmand har lidt over 1,4 millioner danske kroner liggende i den fælles fond. Det har medført, at landet ejer 1,4 procent af hele verdens aktier. Den har placeret investeringer i firmaer som Apple, Microsoft og Microsoft og har placeret penge i 73 lande verden over. I Danmark er der sat penge i nationalklenodier som Mærsk, Bang og Olufsen og Vestas, fremgår det af oversigten over investeringer.

Opfattelsen af, at nordmændene sidder og stirrer ind i pejsens knitrende flammer i de mørke vinteraftener er ikke nødvendigvis korrekt. Det kan være, at de i stedet ser på Norske Banks tæller, der konstant viser mængden af norske kroner i Oliefondet.

Det går selvsagt op og til tider også ned, men set over de seneste 20 års tid er det bare gået opad med opsparingen.

Hvad kan man så få for så mange penge? Hvis nordmændene ville, kunne de købe lige knap 40 millioner eksemplarer af Årets Bil i Danmark, en Ford Focus. Ser man på boligpriserne, så er de højst pr. kvadratmeter i Gentofte, hvor nordmændenes opsparing kunne købe dem en bolig på rundt regnet 143 kvadratkilometer. Kommunen er vel at mærke kun 26 kvadratkilometer stor, så det kan gå hen og blive et problem at få en byggetilladelse.

Ville de gode nordmænd i stedet bruge dem på en god aften ude på restauranten, så ville den sikkert stå på en af deres hofretter, lutefisk. Det er ludbehandlet torsk og smager sådan set ret skidt. Med en portionspris på op mod 400 kroner kan de få lutefisk hver aften i lidt over ni år.

Så hellere spare op.....