Demonstranter sætter ild til regeringskontorer i Irak Otte mennesker er dræbt og flere hundrede er såret under fredagens demonstrationer mod regeringen i Irak.

En ny bølge af demonstrationer i Irak har fredag kostet mindst otte mennesker livet.

Det oplyser politi- og lægekilder til nyhedsbureauet AFP.

Tusindvis af irakere er samlet flere steder i det sydlige Irak og i hovedstaden Bagdad i protest mod regeringen, den høje arbejdsløshed og den udbredte korruption i landet.

En større gruppe demonstranter har sat ild til provinsstyrets bygning i byen Nasiriya i det sydlige Irak fredag.

Søjler af røg stiger op fra bygningen, hvor omkring 3000 demonstranter er samlet for at kræve regeringens afgang.

Også flere kontorer, der huser nogle af Iraks politiske partier, blev sat i brand andre steder i den sydlige del af landet.

En demonstrant er omkommet i en af brandene, oplyser politikilder til AFP.

Fem andre er dræbt i Nasiriya, hvor politiet skød med skarpt mod demonstranter.

I Bagdad er to demonstranter døde, formentlig efter at være blevet ramt i hovedet af tåregasgranater. Det oplyser et medlem af den uafhængige Højkommission for Menneskerettigheder.

Sikkerhedsstyrker bruger tåregas, varmt vand og gummikugler for at sprede demonstranterne i Bagdad.

Over 350 mennesker er kommet til skade under de voldsomme demonstrationer. Det viser en opgørelse foretaget af nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra politiet og hospitaler rundt i Irak.

De fleste af de sårede var på gaden i Bagdad, hvor sikkerhedsstyrker ville hindre dem i at nå frem til Den Grønne Zone. Her ligger flere regeringsbygninger og udenlandske ambassader.

I byen Amara, der også ligger i det sydlige Irak, er seks demonstranter blevet såret. Det skete, da sikkerhedsvagter åbnede ild mod dem, da de nærmede sig et kontor, der tilhører en lokal shiamilits. Demonstranterne ville stikke ild til kontoret.

I en tv-tale lover premierminister Adel Abdel-Mahdi at imødekomme demonstranterne ved at foretage en regeringsrokade og gennemføre reformer allerede i næste uge.

»At kræve regeringens afgang uden et alternativ, der er i overensstemmelse med forfatningen, vil kaste landet ud i kaos«, siger han.

Fredagens demonstrationer mod regeringen og den udbredte korruption i landet kommer, efter at demonstrationer tidligere på måneden har dræbt mindst 149 civile og otte medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.

ritzau