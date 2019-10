Det er uretfærdigt og skadeligt, at Danmark og EU blokerer for optagelsesforhandlinger, siger Albaniens premierminister.

FOR ABONNENTER

Albaniens premierminister, Edi Rama, kan ikke forstå, at Danmark er med til at blokere for optagelsesforhandlinger. Og han kalder statsminister Mette Frederiksens udtalelser om Albanien for »ikke gavnlige«.