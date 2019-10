Hongkong forbyder deling af fotos og oplysninger om betjente

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

En domstol i Hongkong har indført et forbud mod at dele en lang række personlige oplysninger om politibetjente. I den forbindelse forbydes det også at offentliggøre billeder af betjente. Det sker i et forsøg på at forhindre såkaldt 'doxing' mod politibetjente. Det vil sige at søge efter og offentliggøre personlige oplysninger om en person. Forbuddet er blevet indført natten til lørdag dansk tid. Det er blevet kritiseret for at øge beskyttelsen af identiteten på de betjente, der har været involveret i de til tider meget voldsomme sammenstød med demonstranter i Hongkong. Hongkong har været præget af voldsomme demonstrationer i knap fem måneder. Politistyrken har oplyst, at der er blevet offentliggjort personlige detaljer om flere betjente online. Ligeledes er der meldinger om, at betjentes familiemedlemmer er blevet chikaneret. Derfor har politiets advokater fredag anmodet om et forbud mod offentliggørelse af sådanne oplysninger. Det gælder navne, adresser, fødselsdage og personnumre. Derudover også informationer om betjentes profiler på Facebook og Instagram samt billeder af betjente eller deres familier. I første omgang er forbuddet blevet indført i 14 dage. Herefter ventes en mere permanent afgørelse. Domstolen har også indført forbud mod at 'intimidere, forulempe, chikanere, true, overrende eller forstyrre' betjente eller deres familiemedlemmer. Demonstrationerne i Hongkong startede som en protest mod et kontroversielt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er sidenhen blevet droppet. Protesterne er dog fortsat som en mere generel kritik af Hongkongs regering og regeringsleder Carrie Lam. Derudover skal politivold undersøges, og fængslede demonstranter skal løslades, mener demonstranterne. Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen 'ét land - to systemer'. ritzau