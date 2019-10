Vietnam forsøger at identificere container-ofrer

Britisk politi har sendt papirer til Vietnam, der arbejder på at identificere de mange døde, der blev fundet i en container i Essex onsdag.

Myndighederne er begyndt at samle dna-materiale fra familier i provinserne Nghe An og Ha Tinh, hvor flere af de formodede ofre menes at være fra.

Der er også lavet hår- og blodprøver fra flere af de formodede ofres familier, oplyser Vietnams stedfortrædende udenrigsminister, Bui Thanh Son, på regeringens hjemmeside.

I første omgang mente politiet, at de 39 ofre formentlig var kinesere. Men siden har flere vietnamesiske familier henvendt sig til politiet. De frygter, at deres kære er blandt de døde.

Et vietnamesisk forældrepar har blandt andet offentliggjort foruroligende beskeder, som deres 26-årige datter sendte til dem fra sin telefon.

»Undskyld, mor og far. Min rejse udenlands lykkedes ikke. Jeg elsker jer begge højt. Jeg kan ikke trække vejret, skrev den unge kvinde, Pham Thi Tra My, i en besked.

Fem er blevet anholdt

Den 25-årige mand, der kørte bilen, har været anholdt siden onsdag. Han er sigtet for 39 tilfælde af uagtsomt manddrab.

Mandag skal han for retten, hvor han vil være til stede via et videolink.

Yderligere fire andre er indtil videre blevet anholdt i sagen.

Det drejer sig om et par fra Warrington i det nordvestlige England - en 38-årig kvinde og en 38-årig mand. Kvinden menes at være ejeren af lastbilen.

En 48-årig mand fra Nordirland er også tilbageholdt i sagen.

Lørdag har politiet i Irland oplyst, at en mand først i 20'erne er anholdt ved en havn i den irske hovedstad, Dublin.

ritzau