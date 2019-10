Jordskælv rammer nær millionby i Filippinerne

Et jordskælv med en beregnet styrke på 6,6 har tirsdag ramt øen Mindanao, der ligger i den sydlige del af Filippinerne.

Der er foreløbig ingen oplysninger om tilskadekomne, men myndighederne oplyser, at rystelserne ventes at have forvoldt 'skade', skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er ifølge USA's Geologiske Overvågning (USGS) ingen risiko for en tsunami.

Jordskælvet ramte i en afstand af knap 60 kilometer fra storbyen Davao, der med et indbyggerantal på over 1,6 millioner er den tredjestørste by i Filippinerne.

Skælvet ramte kort efter klokken ni lokal tid og sendte rystelser gennem bygninger.

Videoer lagt ud på sociale medier viser folk skynde sig ud fra kontorer, skoler og hospitaler i byen Tulunan. Jordskælvets epicenter lå nordøst for byen ifølge myndighederne.

Borgmesteren i Tulunan, Reuel Limbungang, har beordret undervisningen på skoler suspenderet, så teknikere kan inspicere bygninger for eventuelle skader, skriver nyhedsbureauet dpa.

For knap to uger siden omkom syv personer, da et jordskælv med en beregnet styrke på 6,3 ramte samme del af Filippinerne. Skælvet udløste jordskred og forårsagede brand i et indkøbscenter.

»Det var et kraftigere jordskælv denne gang«, siger Reuel Limbungang

I juli i år mistede otte mennesker livet og andre 60 blev kvæstet, da to jordskælv ramte inden for tre timer i et område cirka 700 kilometer nord for hovedstaden Manila.

Filippinerne ligger på den 40.000 kilometer lange såkaldte ildring, som er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Langs ringen udløses omkring 90 procent af alle verdens jordskælv. De opstår, når en kontinentalplade bevæger sig ind under en anden.

Det sidste store jordskælv, der ramte Filippinerne, var i oktober 2013. Det havde en beregnet størrelse på 7,1 og dræbte flere end 220 mennesker.

