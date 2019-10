Syrisk-kurdiske styrker: Vores spion skaffede afgørende dna fra Baghdadis underbukser

Kurdere hævder at have spillet nøglerolle i jagten på Abu Bakr al-Baghdadi. En af deres spioner skal angiveligt have skaffet et par af IS-lederens underbukser, som rummede dna, der kunne identificere ham.