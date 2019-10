Labour og Corbyn er klar på at støtte et britisk valg

Boris Johnson ser ud til omsider at kunne samle flertal for et britisk parlamentsvalg inden længe.

Labours leder, Jeremy Corbyn, siger, at hans krav om en udskydelse af brexit er blevet mødt, og han derfor støtter et valg.

Dermed synes den britiske premierminister, Boris Johnson, langt om længe at have tilstrækkelig med opbakning til hans ønske om at udskrive parlamentsvalg.

Boris Johnson har flere gange oplevet at få ønsket om et lynvalg skudt ned, men nu er det store oppositionsparti, Labour, altså klar til at støtte ham.

Med EU's accept af en udskydelse af brexit til 31. januar er Labours krav om at forhindre et brexit uden aftale opnået, siger Jeremy Corbyn.

»Jeg har hele tiden sagt, at vi er klar til et valg, men at vores støtte (til en valgudskrivelse, red.) var betinget af, at brexit uden en aftale var forhindret«, siger Corbyn i en udtalelse.

»Vi har nu hørt fra EU, at en udskydelse af artikel 50 til 31. januar er blevet bekræftet, så i de næste tre måneder er vores betingelse blevet opfyldt. Vi vil nu søsætte den mest ambitiøse og radikale kampagne vores land nogensinde har set«.

