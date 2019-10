42 lig er fundet i en massegrav i det nordlige Mexico

En massegrav med 42 lig er tirsdag blevet fundet i Mexico.

Det oplyser en mexicansk organisationen, der er stiftet af mødre til forsvundne personer i landet.

Organisationen har i samarbejde med de mexicanske myndigheder fundet frem til massegraven på en tom grund i byen Puerto Penasco i delstaten Sonora nær grænsen til USA.

I massegraven er der fundet skeletter fra 40 personer samt ligene af to personer, der er døde for nylig.

»Det var de sidste, vi kunne finde. De har stoppet os fra at lede efter flere, fordi der er blevet fundet mange lig«, siger Ceci Flores.

Hun er leder af organisationen 'Madres Buscadoras de Sonora', hvilket betyder søgende mødre i Sonora.

Det lokale politi arbejder på at identificere de 42 personer i massegraven. Det oplyser justitsministeriet i delstaten i en meddelelse.

Tusindvis af mennesker er forsvundet i Mexico i forbindelse med en stigning i banderelateret vold de seneste år.

Har ledt efter søn i fire år

Fundet af massegraven er en påmindelse om den store opgave, som præsident Andres Manuel Lopez Obrador står med. Han har lovet at bringe fred i Mexico.

Tøj, der er fundet ved massegraven, tyder på, at blot to af de 42 omkomne er kvinder. Det skriver politiet i meddelelsen.

Ceci Flores siger, at hendes organisation vil fortsætte med at lede efter flere omkomne i nærheden af massegraven.

Hun har selv ledt efter den ene af sine sønner de sidste fire år. Hun stiftede organisationen af mødre i maj, da hendes anden søn også forsvandt.

Søndag i sidste uge gjorde de mexicanske myndigheder et andet makabert fund i hovedstaden Mexico City.

En række knogler, et foster i en krukke og mindst 40 kranier blev fundet ved et alter i det, der formodes at være et gemmested for mexicanske narkohandlere.

ritzau