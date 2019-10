Britiske avisforsider om valg 12. december: Lad ikke Corbyn ødelægge julen

Fra forsædet i en kane holder en julemandsudklædt Boris Johnson tømmerne til et rensdyrspand, der trækker det gavefyldte fartøj henover Londons nattehimmel. På bagsmækken er en grøn udgave af Labour-leder Jeremy Corbyn i færd med at smide de britiske børns gaver ud over rælingen.

»Don’t let the grinch steal your Christmas«, skriver Daily Mail på dagens forside, hvor en tegning placerer Corbyn i rollen som den ondskabsfulde, grønne ’Grinch’, som i julefilmen ’How the Grinch stole Christmas’ fra 2000 truer julefreden.

Forsiden er en slet skjult advarsel til brexit-tilhængere om, at et godt valg til Labour kan udfordre Storbritanniens udtrædelse af EU yderligere.

Onsdag morgen er forsiderne i den britiske presse fyldt med kommentarer til den valgudskrivelse, som i går blev vedtaget af det britiske Underhus. Det var Jeremy Corbyn og Labours stemmer, der blev tungen på vægtskålen, efter partiet ellers i en længere periode pure havde afvist at bakke op om et valg. Nu skal briterne til stemmeurnerne lige op til jul, 12. december. Det afhænger dog af, hvilket langt de fleste forventer, at det britiske Overhus også godkender forslaget om et parlamentsvalg.

På forsiden af Daily Mirror er det omvendt Boris Johnson, der er genstand for vittige kommentarer.

»It’s time to stuff the turkey«, skriver avisen med versaler, der næsten fylder hele forsiden. Ved siden af overskriften er Boris Johnsons ansigt redigeret ind på kroppen af en kalkun.

»Vælgerne får nu endelig muligheden for at fjerne den ryggesløse Boris Johnson, efter parlamentet har bakket op om et valg 12. december«, skriver avisen.

Også The Guardian, The Telegraph og The Times har det britiske julevalg, omend i lidt mere afdæmpede toner, på forsiden.

Wednesday’s front page: December 12 poll will get Brexit done, says Johnson #scotpapers #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/FSyGx6UZjI — The Times Scotland (@thetimesscot) October 29, 2019

Hos The Sun har man banket til historien med et slet skjult håb om, at brexit kan blive en realitet allerede første januar 2020 – altså lige knap en måned før den nye deadline 31. januar.

»If Boris wins december 12 election, we can get brexit done by... New year’s leave« skriver tabloidmediet i versaler på et billede af en fyrværkerioplyst nattehimmel.

»1. januar 2020. Den første dag i resten af vores liv«, skriver avisen også på forsiden.