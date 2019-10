Iraks premierminister trækker sig efter måned med uro Utilfredshed med høj arbejdsløshed og påstået korruption har den seneste måned fået irakere på gaderne.

Iraks premierminister, Adel Abdel-Mahdi, er klar til at trække sig fra sin post efter flere uger med voldsomme demonstrationer rettet mod den siddende regering.

Det annoncerer Iraks præsident, Barham Saleh, i en tv-transmitteret tale, skriver flere medier - herunder CNN og nyhedsbureauet AFP.

»Premierministeren har indvilget i at trække sig«, lyder det fra Saleh.

Han tilføjer, at den afgående premierminister har bedt om, at 'de politiske blokke når et acceptabelt alternativ' for at forebygge, at der opstår et politisk vacuum i parlamentet i hovedstaden Bagdad.

I sin tale lover Saleh desuden, at der snart vil blive afholdt valg.

Mindst 257 har mistet livet i demonstrationer

I begyndelsen af oktober udbrød der voldsomme demonstrationer i Irak. Mindst 257 har mistet livet, og over 10.000 er ifølge AFP blevet såret.

Demonstranterne har været på gaden for at protestere over blandt andet påstået magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed i landet.

Tirsdag kom det frem, at den magtfulde shiamuslimske leder Moqtada al-Sadr bakker op om demonstranters krav om, at den irakiske regering skal gå af.

Som leder af Iraks parlaments største politiske blok bad Sadr i den forbindelse den politiske leder Hadi al-Amiri, der leder den næststørste blok, om at støtte et mistillidsvotum til premierminister Abdel-Mahdi.

77-årige Abdel-Mahdi kom til magten for godt et år siden.

Han tiltrådte efter et flere uger langt politisk opgør med Sadr, som leder en alliance, der blandt andet støttes af hans personlige tilhængere og kommunisterne.

Amiri leder en alliance af iranskstøttede shiamuslimske militsledere.

Præsident Saleh har torsdag holdt møde for lukkede døre med andre af landets topfigurer på grund af Abdel-Mahdis fratrædelse.

Der er ikke umiddelbart en oplagt efterfølger til posten som premierminister.

