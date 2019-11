Det kalifat, hele verden har erklæret for knust, lever i bedste velgående her

FOR ABONNENTER

Vi er ikke de eneste, der har fået øje på den fede røgsøjle. Bag hegnet samler børn og sorte skikkelser sig i små grupper på ujævne jordtoppe for at lokalisere arnestedet. Som en kulsort sky af et dystert kompas har røgen ellers navigeret os mod destinationen i midten af Nordøstsyriens golde ingenting. Men den er samtidig også en påmindelse og advarsel om, at vi befinder os i farligt terræn, og at vi på et øjeblik kan blive en del af et livsfarligt kaos.