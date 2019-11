Dansker idømt 19 års fængsel for at smugle hash til Norge

En dansker er i Norge idømt 19 års fængsel for at smugle 1,6 ton hash til Trysil. To andre mænd er i samme sag idømt henholdsvis syv og tolv års fængsel.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Dermed får den danske statsborger den hårdeste straf blandt de tiltalte i sagen. Straffen får 53-årige Klaus Nielsen for at have smuglet og solgt 1647 kilo hash i Norge samt at have opbevaret 1826 kilo hash i Danmark.

De andre er dømt for at have medvirket til forbrydelsen.

Alle tre har under sagen nægtet sig skyldige.

ritzau