Måling: Johnsons forspring skrumper før decembervalg For få dage siden gav målinger de konservative stort forspring til Labour. Nu er forspringet mindsket.

Boris Johnsons konservative parti har et forspring på otte procentpoint til oppositionspartiet Labour før valget til det britiske parlament 12. december.

Det viser en ny måling fra analyseinstituttet ORB ifølge The Telegraph.

Målingen, der blev foretaget onsdag og torsdag, viser, at 36 procent af vælgerne vil stemme på de konservative ved valget, mens 28 procent vil sætte kryds ved Labour.

Liberaldemokraterne står til 14 procent, mens Brexitpartiet med Nigel Farage i spidsen har opbakning fra 12 procent af vælgerne.

Forventer en stor sejr

Selv om de konservative står til en klar sejr ved decembervalget, så er målingen ikke kun godt nyt for premierminister Boris Johnson.

For forspringet ned til Labour synes at være skrumpet.

For blot to dage siden viste to målinger fra IpsosMori og YouGov således, at de konservative havde et forspring på henholdsvis 17 og 15 procentpoint til Labour.

Boris Johnson har kæmpet hårdt for at få udskrevet valg til parlamentet i december.

Eksperter vurderer, at premierministeren forventer en stor sejr, der vil bane vejen for, at han kan få stemt sin skilsmisseaftale med EU igennem parlamentet hurtigt efter valget.

ritzau