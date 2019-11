Ekspert: Nigel Farage kan ikke tåle ydmygelse og har fundet bedre vej til at gennemføre sin plan

Brexitpartiet kommer ikke til at vinde nogle kredse i det kommende parlamentsvalg, og derfor vil de nu presse de større partier til at gå efter hårdt Brexit, mener ekspert.

Nigel Farage ved godt, at hans parti ikke kommer til at få nogle pladser i det britiske parlament i det kommende valg.

Det siger professor MSO på Copenhagen Business School (CBS) Edward Ashbee. Og derfor har Nigel Farage nu trukket sig fra valget og vil i stedet rejse rundt i Storbritannien og tale Brexit-sagen og dermed lægge pres på de andre større partier.

»Den primære grund (til at han trækker sig fra valget, red.) er, at Nigel Farage ikke vil opleve den ydmygelse, det er ikke at vinde et valg personligt«, siger Edward Ashbee.

Det britiske valgsystem er bygget sådan op, at vinderen af hele valgkredsen tager den ene plads til parlamentet. Et parti som Brexitpartiet kan altså få 10 procent af stemmerne fordelt over hele Storbritannien, men hvis de ikke har flertal i nogle af kredsene, så får de ikke nogle pladser.

»Brexitpartiet vil ikke vinde nogle pladser. Men hvad det har muligheden for, er at skade andre partier - særligt de konservative«, siger han.

Nigel Farage har på det seneste udtrykt stor utilfredshed med, at Boris Johnson er gået fra at vil have et hårdt Brexit til at forhandle med EU om en skilsmisseaftale. I talkshowet 'The Andrew Marr Show' på BBC lagde han søndag formiddag dansk tid vægt på, at den aftale, som Boris Johnson har fået forhandlet igennem med EU vil blive efterfulgt af en forhandlingsperiode på tre år. Og dermed vil der være lange udsigter til det Brexit, som Nigel Farage så gerne vil have.

»Brexitpartiet er det eneste opstillede parti, der faktisk repræsenterer Brexit«, sagde Farage, som svor at give både de konservative og Labour hård kamp i hver eneste valgkreds i England, Skotland og Wales.

Farage ser altså ud til at være gået væk fra at lave en slags alliance med de konservative. Hans valg om at rejse rundt i landet skal ifølge Edward Ashbee ses som en del af hans håb om at få de større partier til at komme tilbage på en hårdere Brexit-kurs, også selv om det kan skade nogle af de kandidater fra de større partier i de enkelte kredse, som faktisk går ind for Brexit.

»Det virker mærkeligt for mange mennesker. Men hvad Nigel Farage får ud af det, er at fastholde opmærksomheden på et hårdt Brexit. Han tror, at han kan få en bedre forhandlingsposition over for de konservative og dermed skubbe Boris Johnson i en mere hardline holdning mod Brexit inden valget 12. december«, siger Edward Ashbee.

Spørgsmålet er nu, i hvilke valgkredse Nigel Farage vil fokusere sin kampagne. Edward Ashbee mener, at Nigel Farage nu står over for et valg. Han vil enten fokusere på Labour-kredse domineret af en hvid og EU-træt arbejderklasse, og dermed skade Labour, eller han vil gå mere på tværs af England og Wales, som vil skade konservative.

Ifølge Edward Ashbee er det primært én ting for Nigel Farage, der tæller: »Han giver sig selv magt, selv om han ikke er kandidat«.