Donald Trump kræver whistleblowers identitet afsløret Whistleblower tilbyder at besvare spørgsmål fra Republikanere på skrift efter øget pres fra Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, kræver, at whistlebloweren i Ukraine-sag står frem.

Det skriver præsidenten på Twitter søndag.

»Whistlebloweren tager meget fejl, og han skal stå frem. Fake news-medierne ved, hvem han er. Men eftersom de er en forlænget arm for Demokraterne, vil de ikke afsløre hans identitet, fordi det vil koste dem dyrt«.

»Afslør whistlebloweren og afslut processen om rigsretssagen«, skriver Trump, som kalder sagen for 'et svindelnummer'.

Whistlebloweren menes at have afsløret, at Trump efter sigende har forsøgt at afpresse Ukraines præsident til at finde snavs om demokraten Joe Biden.

Demokraten Biden er en af favoritterne til at blive sit partis nominerede ved præsidentvalget næste år. Hans søn, Hunter, har, mens Joe Biden var vicepræsident, siddet som bestyrelsesmedlem i det ukrainske gasselskab Burisma.

Som følge af whistleblowerens afsløringer har et flertal i Repræsentanternes Hus stemt for formelt at tage skridt mod en rigsretssag mod præsidenten.

Whistlebloweren har søndag tilbudt at besvare spørgsmål direkte fra republikanere i efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus via skriftlige svar. Det siger en af whistleblowerens advokater, Mark Zaid.

Årsagen til tilbuddet er, at man vil forsøge at undvige Republikanernes pres på at få afsløret whistleblowerens identitet, siger Mark Zaid. Det er afgørende, at det ikke sker, mener advokaten.

Donald Trump er under stigende pres, efter at han har fået den mulige rigsretssag på halsen, mens han kæmper for at vinde præsidentvalget i 2020.

ritzau