Blå bog

Christopher Walker

Christopher Walker – forsker og vicepræsident i tænketanken National Endowment for Democracy i Washington.

Tidl. vicepræsident for Freedom House.

Redaktør af bl.a. ’Authoritarianism Goes Global. The Challenge to Democracy’, 2016.

Har bidraget til førende aviser, blandt dem The New York Times, The Wall Street Journal, Die Welt m.fl.

Walker taler i dag ved Konferencen ’Kina kommer’, der er arrangeret af Jyllands-Posten. Den finder sted i Pressen i Politikens Hus klokken 13-16.

Vis mere