Professor om ny formand: Med valget af Lindsay Hoyle har Underhuset fået en 'anti-Bercow'

Den rutinerede Labour-politiker Lindsay Hoyle vandt mandag titlen som formand for det britiske parlament. Nu står der en stor opgave foran ham forud for parlamentsvalget 12. december, lyder det fra lektor med speciale i britisk politik.

Med 325 stemmer mod 213 under mandagens afstemning i det britiske underhus blev det Labour-politikeren Lindsay Hoyle, som vandt formandsposten i det britiske parlament. Efter at have barberet syv kandidater ned til to – Lindsay Hoyle og Chris Bryant – i et afstemningsforløb, der varede mere end fem timer, er det nu blevet hans tur til at råbe »Order! Oorrderrr!« i Underhuset.