USA melder sig formelt ud af Paris-aftalen

USA har mandag formelt oplyst til FN, at landet er ude af Paris-aftalen. Det oplyser udenrigsministeriet i USA.

Dermed begynder en et år lang proces, der tager USA ud af klimaaftalen. Meddelelsen kommer ikke som en overraskelse, efter Trump i 2017 i en tale fra Det Hvide Hus annoncerede, at USA ville forlade aftalen.

Rent teknisk er det først mandag blevet muligt for USA at indgive sin formelle udtræden af aftalen.

Aftalen blev indgået ved klimatopmødet i Paris i 2015. Her forpligtede 196 medlemslande i FN's klimakonvention sig til at arbejde for at begrænse den globale opvarmning.

Aftalen indeholder en ambition om, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader sammenlignet med før industrialiseringen.

