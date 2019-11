Massakre i Mexico: Mindst seks børn og tre kvinder slagtet

Hun flygtede ind i druk og fester efter sin brors død: Nu skal Ditte Okman skilles fra sin mand og fra sin radiostation

Lukningen af Radio24syv falder mildest talt ret ubelejligt for 44-årige Ditte Okman, der først lige er begyndt at finde rundt i sin tilværelse, efter at en livskrise gjorde hende ude af stand til at deltage i sine børns hverdag.