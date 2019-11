Demokraterne vil have denne mand til at fortælle om dramatisk møde i Det Hvide Hus

Et vidnesbyrd fra Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton kan være en betydelig sejr for demokraterne i forundersøgelsen til en potentiel rigsretssag mod præsidenten. Men Bolton har hidtil afvist at deltage.

Et dramatisk møde i Det Hvide Hus sidste sommer udviklede sig til et afgørende øjeblik for præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton. En kontroversiel rådgiver, der torsdag er centrum i endnu et drama, når USA’s demokrater forsøger at få trukket ham ind i en undersøgelseskommission.