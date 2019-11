Boris Johnson indleder valgkamp med audiens hos dronning Dronning Elizabeth har givet tilladelse til opløsning af parlament, hvormed valgkamp formelt er i gang.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, var onsdag i audiens hos dronning Elizabeth for formelt at få monarkens tilladelse til at opløse parlamentet.

Dette markerer den formelle begyndelse på valgkampen op til parlamentsvalget den 12. december.

På den første officielle dag i valgkampen svor Johnson, at han vil sørge for at få skilsmisse fra EU på plads, hvilket han ikke mener hans rival fra arbejderpartiet Labour vil kunne.

Briterne går til valg op til jul for første gang i næsten et århundrede. Det sker efter, at et flertal i parlamentet enedes om et valg i et forsøg på at få afsluttet tre års dyb politisk splittelse over brexit.

Valgets hovedtema er ikke kun brexit. Også sundhedssektoren kommer til at spille en afgørende rolle i valgkampen.

» Jeg ønsker ikke et valg. Ingen premierminister ønsker et valg før tiden - og navnlig ikke i december, skriver Johnson i et indlæg i Daily Telegraph.

»Men som situationen er, så har vi ikke andet valg. For det er kun ved at få brexit på plads inden for de kommende uger, at vi kan fokusere på den britiske befolknings prioriteter.

Efter audiensen hos dronning Elizabeth vendte Johnson tilbage til premierministerboligen i Downing Street for at erklære valgkampen åbnet.

Han skal senere onsdag deltage i et valgmøde.

Meningsmålinger viser, at Johnsons konservative har en klar føring i forhold til Baolur, men valgforskere siger, at stemningen blandt vælgerne er svingende og letpåvirkelig.

Ved det seneste valg i 2017 stod Johnssons forgænger, Theresa May, til en stor sejr, men hun tabte overraskende sit store flertal i parlamentet.

En af de mest fremtrædende politikere i Storbritanniens konservative regeringsparti Jacob Rees- Mogg er kommet dårligt ind i valgkampen og måtte tirsdag undskylde for en omstridt udtalelse om brandkatastrofen i boligblokken Grenfell i London i 2017.

Rees-Mogg sagde, at ofre, der blev i den brændende boligblok, fordi brandfolk sagde det, havde handlet strid med sund fornuft.

72 mennesker omkom i storbranden.

