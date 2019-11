Italien bliver det første land til at få klimaforandringer og bæredygtighed som et obligatorisk fag i skolen

Italien bliver nu det første land til at indføre klimaforandringer og bæredygtighed som et obligatorisk fag. I 2020 træder ændringerne for pensum i kraft, og skoleelever skal nu have det nye fag på lige fod med alle de andre.

I 2020 går Italien forrest i køen med kampen mod klimaforandringerne. Landet vil nemlig gøre det obligatorisk for skolebørn at have klimaforandringer og bæredygtighed som et fag i de offentlige skoler.

Ja, faktisk går Italien et skridt videre, oplyser landets undervisningsminister Lorenzo Fioramonti.

»Hele ministeriet bliver ændret, så klimaforandringer og bæredygtighed bliver centrum for uddannelsesmodellen«, siger han ifølge CBS News.

Skolerne skal finde 33 timer om året til faget. En time om ugen kommer der derfor til at stå klimaforandringer og bæredygtighed som et fag på elevernes skoleskema. Derudover skal andre fag som geografi, matematik og fysik ligeledes inddrage emnet i undervisningen.

Det er ikke første gang, at den kontroversielle Lorenzo Fioramonti vinder mediernes interesse. Han er en stor fortaler for grøn energi og opfordrede i september blandt andet skoleelever til at pjække og i stedet deltage i klimademonstrationer – som man har set Greta Thunberg gøre. En opfordring som forældre og lærere var meget utilfredse med.

I want Italy to become a leader against climate change, being the first country to make sustainable development the cornerstone of our new education and research approach https://t.co/T1DjsJgOIf — Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) November 5, 2019

Målrettes de enkelte årgange

Lorenzo Fioramonti er også manden, der har foreslået at hæve skatterne på flybilletter, plastik og sukkerholdige fødevarer, så der kan skaffes flere penge til uddannelse, ligesom han har været udskældt for at forlange, at alle kristne symboler fjernes fra klasselokalerne, så ikke-kristne følte sig mere tilpas.

For at implementere undervisningsministerens forslag i uddannelsessystemet, vil en gruppe miljøeksperter stå klar til at hjælpe ministeriet med at udarbejde en læseplan, og så er tanken, at lærerne skal uddannes inden januar.

Undervisningen vil blive målrettet de enkelte årgange. De mindste med en eventyrmodel, hvor de lærer at forbinde klimaet med andre kulturer, mens elever på mellemtrinnet vil få flere informationer og blive introduceret til FN’s klimaambitioner.