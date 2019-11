Macron: »Europa står på randen af en afgrund«

Emmanuel Macron mener, at manglende koordinering mellem Europa og USA og Tyrkiets enegang skaber dyb krise.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mener, at Nato er inde i en fase, hvor alliancen er ’hjernedød’.

Han siger, at det er en følge af manglende koordinering mellem Europa og USA. Han henviser også til det vigtige Nato-land Tyrkiets aggressive handlinger i Syrien.

»Vi har ingen koordinering overhovedet med hensyn til strategibeslutninger mellem USA og dets europæiske allierede. Ingen overhovedet«.

»Vi ser samtidig en ukoordineret aggressiv aktion udført af en anden Nato-allieret, Tyrkiet, i et område, hvor vore interesser er på spil«, siger Macron i et interview med nyhedsmagasinet The Economist.

Ifølge Macron vender USA ryggen til det europæiske projekt. »Det er på tide at vågne op«, siger den franske præsident i et usædvanligt ligefremt interview.

»Europa står på randen af en afgrund, og det er nødvendigt at begynde at tænke over kontinentet strategisk - som en geopolitisk magt«, pointerer Macron videre.

»I modsat fald vil vi ikke længere have kontrol over vores skæbne«, siger han.

Macron sår tvivl om central Nato-paragraf

Til Natos artikel 5, som er alliancens musketered om, at hvis et medlemsland angribes, skal det betragtes som et angreb på dem alle, siger Macron:

»Jeg ved ikke, hvad artikel 5 kommer til at betyde på lidt længere sigt«.

Macron siger, at realiteterne omkring Nato bør vurderes på ny på baggrund af USA’s ændrede kurs.

»Efter min mening har Europa kapacitet til at forsvare sig selv, pointerer den franske præsident og tilføjer, at det kræver en ’acceleration af det europæiske forsvar’.

I sin kritik af Tyrkiet siger Macron, at det ikke er i Natos interesse at skubbe tyrkerne ud af alliancen.

»Men måske må vi genoverveje, hvad Nato er«, siger Macron.

Han mener, at Europa har nedtonet og reduceret EU’s politiske råderum siden midten af 1990’erne.

»EU har glemt, at det er et fællesskab, fordi det i stadig højere grad har opfattet sig selv som et marked, som udelukkende har udvidelse som mål«, siger Frankrigs præsident.

