Kvinden, der gav Trump fingeren, tager sin første politiske triumf

Juli Briskman gav i 2017 Donald Trump fingeren, da hun ved et tilfælde cyklede ved siden af hans kortege. En fotograf fangede et billede af hende og fingeren, og dette billede vakte opsigt.

Billede gik nemlig viralt, og hun mistede efterfølgende sit job som projektansat i det offentlige. Men nu har hun vundet en plads i amtsrådet i Loudoun i staten Virginia, skriver avisen The Guardian. Juli Briskman vil nu repræsentere sit distrikt nær Washington D.C. efter at have besejret den siddende republikaner.

Billedet havde både positive og negative følger for hende. Juli Briskman modtog støtte fra mange steder, men ikke fra sine chefer, og de endte med at fyre hende. Det pressede hende ekstra meget, da hun er enlig mor. Hun havde aldrig regnet med at hun skulle blive fyret, da det nemlig var en tilfældighed, at den daværende 50-årige kvinde cyklede ved siden af Donald Trumps kortege.

Efter den uventede fyring syntes Juli Briskman, at det var tid til et karriereskift. Hun valgte politik, og natten til onsdag dansk tid kunne hun så fejre, at hun havde vundet en plads i amtsrådet.

Juli Briskman fik 6.763 personlige stemmer, og i alt fik hun 54 procent af stemmerne i sit distrikt i det nordøstlige Virginia. Det var nok til at slå hendes konkurrent, republikaneren Suzanne M. Volpe.

Samtidig med, at Juli Briskman vandt, blev Ghazala Hashmi valgt som statssenator. Ghazala Hashmi er den første muslimske kvinde, der er blevet valgt til statssenator i sydstaten Virginia, og for første gang i over 25 år har demokraterne både guvernørposten og flertallet i begge kamre i delstatsparlamentet.

Kilder: The Guardian og CNBC.