Trump får millionbøde for at misbruge penge fra egen fond

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA’s præsident, Donald Trump, er blevet pålagt at betale to millioner dollar i et forlig for at have brugt penge fra sin tidligere fond på at fremme egne politiske interesser.

Det har højesteret i New York afgjort natten til fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Justitsminister i delstaten New York, Letitia James, lagde i juni sidste år sag an mod Donald Trumps tidligere fond, Trump Foundation.

Hun anklagede fonden for ’ulovlig ageren’, herunder en uretmæssig koordination med Trumps præsidentkampagne i 2016.

Trump gik dengang med til at lukke sin fond, men det fjernede ikke søgsmålet.

Ifølge søgsmålet har Trump brugt penge fra fonden, der samlede penge ind til velgørenhed, til at indgå forlig i retssager, promovere sine egne hoteller og til eget forbrug, herunder et portræt af ham selv, der hænger i en af hans golfklubber.

Pengene, der svarer til 13,6 millioner kroner, går til en række ngo’er, som højesteretsdommeren har valgt ud.

Trump: Det er politisk chikane

Trump reagerede kraftigt på dommen.

»Jeg er den eneste, jeg kender, måske den eneste i verdenshistorien, der kan donere mange penge (19 millioner dollar) til velgørenhed, uden at tage nogen betaling, og blive angrebet af politikere i staten New York«.

Jeg er den eneste, jeg kender, måske den eneste i verdenshistorien, der kan donere mange penge (19 millioner dollar) til velgørenhed, uden at tage nogen betaling, og blive angrebet af politikere i staten New York Donald Trump, præsident i USA

»Der er ikke noget at sige til, at folk flytter ud«, skriver præsidenten i en pressemeddelelse på Twitter.

Letitia James kalder afgørelsen en vigtig sejr.

»Det er en stor sejr i vores kamp for at sikre fondspenge og holde dem, der udnytter fonde for egen vinding, ansvarlige«, siger hun i en pressemeddelelse ifølge AFP.

Trump mener derimod, at der er tale om fire års politisk chikane mod ham.

ritzau