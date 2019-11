Rusland: Vores kampfly udgør ingen trussel for Grønland Grønland har intet at frygte i forhold til russisk oprustning i Arktis, siger Ruslands ambassadør i Danmark.

Frygten for, at russiske kampfly skal flyve fra den arktiske militærbase Nagurskoye og ind over Grønland, er komplet forfejlet og overdrevet.

Det var meldingen fra den nye russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, da han tirsdag aften på Københavns Universitet talte ved et seminar om Ruslands aktiviteter i det arktiske område.

»Flyene har intet at sige i forhold til Grønlands sikkerhed. Overhovedet intet«, sagde ambassadøren, der i februar kom til posten i København efter fire år som Ruslands arktiske ambassadør.

Rusland har over de seneste år opgraderet sin gamle koldkrigsbase på den afsidesliggende øgruppe Franz Josefs Land.

Blandt andet er basens landingsbane blevet forlænget. Dermed kan der nu lande og lette russiske SU-34-fly samt tankfly, som kan fodre kampflyene i luften og dermed forlænge deres aktionsradius.

Danske kampfly i Grønland - til hvilken nytte?

På den baggrund advarede Forsvarets Efterretningstjeneste i en rapport sidste år om, at Rusland nu kan nå både det grønlandske fastland og Thule-basen.

Og da hverken Danmark eller USA har kampfly udstationeret i Grønland, gav udviklingen rynker i panden på den daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Op til folketingsvalget i sommer argumenterede han derfor for, at Danmark bør købe flere nye kampfly for at have nogle stående i Grønland, som modsvar til de russiske fly på Nagurskoye-basen.

Men den plan vækker kun hovedrysten hos Vladimir Barbin.

»Jeg skal ikke blande mig i, hvad Danmark vælger at gøre, men jeg må bare spørge: Til hvilken nytte skulle man gøre det?«

Ifølge ambassadøren er de russiske fly på Nagurskoye-basen alene tænkt som en defensiv foranstaltning.

Faktisk er kampflyene slet ikke udtryk for russisk stridslyst. De er affødt af amerikansk aggression, siger ambassadøren:

»Amerikanske strategiske bombefly af typen B-52 med kapacitet til at medbringe atomvåben er de seneste år igen begyndt at flyve jævnligt i regionen«.

»De er lettet både fra det amerikanske fastland og fra Fairford-basen i Storbritannien. Og det har derfor været nødvendigt at have et modsvar«.

Vendepunkt i 2016

Vladimir Barbin henviser som et vendepunkt til den store amerikanskledede øvelse Polar Roar i 2016, hvor også danske F-16-jagere bidrog.

Under øvelsen fløj amerikanerne bombefly hele vejen langs den russiske kyst i Arktis.

Og ifølge ambassadøren fløj flyene tæt på de russiske baser på Franz Josefs Land og øerne Kotelny og Wrangler.

»Det viste os behovet for at kunne opfange og eskortere de amerikanske bombefly med kurs mod Ruslands grænser i Arktis«, siger han.

