Optøjerne blusser op: 22-årig erklæres for første dødsoffer

De nærmere omstændigheder omkring, hvordan 22-årige Chow Tsz-lok døde, er stadig uklare.

Men at han fredag udåndede endeligt på Dronning Elizabeth-hospitalet i Hongkong har atter fået optøjerne i byen til at blusse op.

Chow Tsz-loks død markerer et nyt kardinalpunkt i konflikten. Over 1.000 mennesker er de seneste måneder blevet meldt sårede i de voldsomme sammenstød med politiet, som hærger byen. Men Chow Tsz-lok kan være det første dødsoffer.

I mandags faldt han ned fra en afsats i et parkeringsanlæg ikke langt fra et sted, hvor politiet netop var tørnet sammen med regeringsfjendtlige demonstranter. Hvorvidt Chow Tsz-lok deltog i mandagens demonstration, og hvordan hans fald konkret kan kobles til sammenstødet, er endnu hverken be- eller afkræftet.

Men Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, har selv lavet koblingen, da hun udtalte, at hun nærer »en dyb medfølelse for den universitetsstuderende, som blev såret under demonstrationerne«. Og demonstranter har ikke holdt sig tilbage med at anklage det lokale politi for Chow Tsz-lok skæbne.

Siden hans indlæggelse har de spekuleret i, at det måske kunne være tåregas eller et forsøg på at flygte, der trængte Chow Tsz-lok ud over den kant i parkeringsanlægget, hvor han blev sendt ud i en etages frit fald og ind i en tilstand af koma, som det aldrig lykkedes at få ham ud af igen.

Sørger på universitet

Demonstranter har også anklaget politiet for at have stået i vejen for, at ambulancefolk hurtigt kunne komme frem til Chow Tsz-lok. En anklage, som myndighederne har afvist på det bestemteste. Ifølge politiet ankom ambulancen til stedet, 19 minutter efter den blev tilkaldt, hvorefter den straks kørte den bevidstløse Chow Tsz-lok mod Dronning Elizabeth-hospitalet.

Foran intensivafdelingen, hvor Chow Tsz-lok blev behandlet, har journalister og demonstranter taget opstilling. Og på Hongkongs tekniske universitet, HKUST, hvor Chow Tsz-lok studerede, er der fredag blevet afholdt et minuts stilhed. Det skete på foranledning af Wei Shyy, universitetets præsident, som ifølge flere medier blev set tørre tårer væk, inden han fortsatte arrangementet.

Den lokale studenterforening arrangerede også fredag en march på universitetets campus. Nogle af deltagerne smadrede en rude hos Wei Shyy og malede graffiti ved hans hjem i den forbindelse.

Med hærværket fulgte et krav: At han går offentligt ud og fordømmer politiet.

