»Der finder et permanent og systematisk statskup sted«: Bittert opgør om Catalonien kan afgøre spansk valg

»Nyheden i denne valgkamp er uden tvivl i socialisternes lejr. Pedro Sánchez’ skift er enormt. Han accepterer tilsyneladende højrepartiernes billede af TV3’s (catalansk tv-station, red.), Radio Catalunyas rolle og undervisningsvæsenets rolle«, skriver kommentatoren Carles Campuzano i den catalanske avis El Periódico.

Pedro Sánchez er trængt i det catalanske spørgsmål, men han afviser kategorisk enhver tanke om at forbyde løsrivelsespartierne, ligesom han ikke har planer om at ændre radikalt ved selvstyreordningerne.

»Forbud mod partier, som ikke tænker som én selv, er en meget farlig og reaktionær udskejelse«, sagde han sidst på ugen til radiokanalen Cadena Ser.

De catalanske nationalister var med til at bringe ham til magten i juni 2018 efter et mistillidsvotum til den siddende konservative regering. Han vandt valget i april i år, men uden støtte fra venstrefløjen havde han brug for nationalisternes stemmer.

Denne spinkle konstruktion holdt frem til foråret, da nationalisterne trak tæppet væk under ham, og han afviser nu at gøre sig afhængig af dem som støttepartier. Derimod har han brug for det store baskiske nationalistparti, som styrer Baskerlandet, samt en række mindre, regionale partier. Meningsmålingerne tyder nemlig på et splittet parlament uden flertal for hverken rød eller blå blok.

Splittelse på venstrefløjen

Venstrefløjslederen Pablo Iglesias fra partiet Unidas Podemos var efter valget i april rasende over, at socialisterne først nægtede dem regeringsdeltagelse og derefter tilbød dem ubetydelige regeringsposter. Som konsekvens nægtede han at stemme for en socialistregering, på trods af at den har forhøjet mindstelønnen betragteligt, genoprettet dele af den offentlige sektor og gennemført flere sociale reformer.

Socialisterne får ikke min støtte gratis Pablo Iglesias, leder af partiet Unidas Podemos, på et vælgermøde i Toledo

Men Pablo Iglesias’ ultimative kurs har ført til flere valgnederlag, og en af stifterne af Unidas Podemos, Iñigo Errejón, har dannet sit eget parti, Más País, som er rede til at samarbejde med socialisterne, mens Unidas Podemos vakler.