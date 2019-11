Mindst to er dræbt under omfattende skovbrande i Australien To er dræbt, syv er meldt savnet, og flere end 100 hjem er blevet ødelagt af flammer i Australien.

Knap 100 voldsomme skovbrande hærger i det østlige Australien, og frygten for, at det kan blive langt værre, spreder sig blandt myndighederne i landet.

Flammerne har natten til lørdag dansk tid krævet de første dødsofre. To personer er bekræftet omkomne.

Det oplyser premierministeren i delstaten New South Wales, Gladys Berejiklian, til The Guardian.

Hun frygter, at dødstallet vil stige yderligere. Syv personer er meldt savnet.

Flere end 100 hjem er blevet ødelagt af de i alt 77 skovbrande, som fortsat brænder i New South Wales. 42 af brandene er ude af kontrol, oplyser brandvæsenet.

I delstaten Queensland længere mord nord er mindst 36 brande ikke under kontrol. Omfanget af skaderne i Queensland er endnu ikke kendt.

Det oplyser myndighederne til nyhedsbureauet dpa.

Mindst 35 personer er blevet såret i forbindelse med brandene, herunder 16 brandmænd, skriver The Guardian.

Fortvivlede over tab

Australiens premierminister, Scott Morrison, beskriver brandene som 'forfærdelige'.

»Brandene i NSW (New South Wales, red.) og Queensland er simpelthen forfærdelige. Til de australiere, der har mistet alt: Vi er fortvivlede over jeres tab og vil være der for at støtte jer og hjælpe med genopbygningen«, skriver han på Twitter.

De lokale myndigheder frygter at brandene skal blive værre - og på sigt også mange flere - grundet den tiltagende tørke i landet.

Direktør i brandvæsenet i New South Wales Shane Fitzsimmons påpeger, at det blot er forår i Australien, og at sommeren kan blive rigtig slem.

»Vejrudsigten for denne sæson forudser, at der de kommende måneder kommer højere temperaturer og mindre regn end normalt«, siger han til The Guardian.

Og når landet i forvejen er præget af en voldsom tørke, kan det få brandfaren til at blive eksplosiv, advarer han.

»Risikoen er ægte, den er her, og konsekvenserne har vist sig tydelige over de seneste uger og især det seneste døgn. Vi har den værste del af brandsæsonen foran os. Det er ikke engang sommer endnu«.

ritzau