Vejrforhold kan forværre flere end 100 brande i Australien Mindst tre er omkommet i brande, som har tvunget tusinder af mennesker på flugt i det østlige Australien.

Brandfolk kæmper natten til søndag dansk tid for at holde over 100 skovbrande på den australske østkyst under kontrol.

Samtidig advarer de lokale myndigheder om, at brandfaren den kommende uge vil stige i en sådan grad, at det kan gå ud over deres evne til at beskytte lokalbefolkningen.

Brandvæsenet i New South Wales oplyser, at der er udsigt til 'alvorlig og ekstrem brandfare' i store dele af delstaten, som er den mest tætbefolkede i Australien. Det er blandt andet her, at storbyen Sydney ligger.

»Når der i forvejen brænder så mange brande, vil hjem og menneskeliv blive udsat for fare«, skriver delstatens brandvæsen på Twitter.

»Hvis du bliver truet af ild, er det ikke sikkert, at du kan få hjælp.

Fem personer er meldt savnet

Der er flere end 70 aktive brande alene i New South Wales. 36 er ikke under kontrol, oplyser brandvæsenet.

Længere mod nord i delstaten Queensland hærger flere end 50 skovbrande.

Mindst tre personer er omkommet i løbet af weekenden som følge af de mange brande. Derudover er fem personer meldt savnet.

Flere end 150 hjem er blevet ødelagt af flammerne alene i New South Wales.

Skovbrandene har desuden tvunget tusindvis af australiere til at forlade hus og hjem og søge i sikkerhed. Det skriver BBC.

ritzau