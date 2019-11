Bolivias præsident vil udskrive nyt valg efter protester Organisationen OAS melder om valgsvindel i Bolivia, og det får præsidenten til at udskrive nyt valg.

Bolivias præsident, Evo Morales, der har været under hårdt pres de seneste uger, vil udskrive nyt valg og udskifte landets valgmyndigheder.

Det siger han søndag umiddelbart efter offentliggørelsen af en foreløbig rapport om valget, der blev afholdt den 20. oktober.

Rapporten fra OAS (Organisationen af Amerikanske Stater) konkluderer, at der fandt 'tydelig manipulation' sted i forbindelse med valget. Organisationen anbefaler derfor, at der holdes nyt valg i Bolivia.

I rapporten lyder det desuden, at organisationen vurderer det for statistisk usandsynligt, at Morales fik nok stemmer til at vinde i første valgrunde.

Evo Morales blev erklæret som vinder af valget for tre uger siden.

Uroligheder efter valg

Siden er der dog opstået store protester i det sydamerikanske land.

Årsagen er blandt andet, at optællingen af stemmer af uvisse årsager var sat på pause i en periode på næsten 24 timer.

I alt tre personer har mistet livet under urolighederne i Bolivia.

Onsdag blev en 20-årig studerende dræbt i opgør mellem demonstranter, der er imod landets regering, og demonstranter, der støtter regeringen.

Fredag meddelte flere politiafdelinger, at de støtter protesterne.

Senest stormede demonstranter lørdag redaktionslokaler, der tilhører to statsejede medier i Bolivias hovedstad, La Paz.

Smidt på gaden med tvang

De regeringskritiske demonstranter tvang tv-kanalen Bolivia Tv og radiostationen Radio Patria Nueva til at stoppe med at sende. Samtidig blev de ansatte på de to medier tvunget til at forlade redaktionerne.

Demonstranterne anklager de statsejede medier for at tjene Morales' interesser. Det siger Ivan Maldonado, der er redaktør for Radio Patria Nueva.

»Vi blev smidt på gaden med tvang, efter at vi havde modtaget konstante trusler fra folk, der samlede sig foran redaktionen«, siger redaktøren.

ritzau