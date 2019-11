Katastrofevarsel for Sydney tirsdag: Over hundrede vilde brande hærger Australien

Mens flere end 100 naturbrande raser i det østlige Australien, og tre meldes omkommet, varsler myndighederne fare for katastrofale brande i Sydney-området. Klimaforandringer menes at være medskyldige.

Tre mennesker er omkommet i flammerne og tusindvis af andre flygtet fra over 100 vilde naturbrande, som i weekenden har hærget i de to delstater Queensland og New South Wales i det østlige Australien.

Alene i New South Wales anslår brandvæsenet, at flere end 150 hjem er blevet ødelagt af brandene, og fra Queensland rapporteres det, at tusindvis af indbyggere har tilbragt natten i særlige centre.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix Helikopter kaster vand mod rand i bushen langs Old Bar gaden i New South Wales lørdag.

Helikopter kaster vand mod rand i bushen langs Old Bar gaden i New South Wales lørdag. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Henved 1.300 brandfolk bistået af flere hundrede frivillige civile og kæmper i de to stater imod flammerne, mens brandfolk fra New Zealand er på vej for at bistå deres australske kollegaer under de forventede strabadser i de næste dage.

Klimaforandringer spiller ind

Ifølge meteorologer er der risiko for, at den australske sæson for naturbrande vil blive længere og mere intens på grund af klimaforandringer, og flere mener, at også omfanget af de aktuelle brande også skyldes klimaforandringer. Og ifølge myndighederne indtog 2017 og 2018 pladserne som henholdsvis det fjerde- og det tredjevarmeste år nogensinde registreret i landet.

Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix En fornem gammel Jaguar står udbrændt, efter at Old Bar har haft besøg af en af de mange vilde brande.

En fornem gammel Jaguar står udbrændt, efter at Old Bar har haft besøg af en af de mange vilde brande. Foto: Peter Parks/Ritzau Scanpix

Den australske premierminister Scott Morrisson har imidlertid afvist at forholde sig til, hvorvidt klimaforandringer kan have bidraget til brandenes antal og intensitet.

»Mine tanker i dag er kun hos dem, som har mistet deres liv og deres familier«, sagde han under en pressebriefing.

Sidney truet

Selv om lavere temperaturer natten til søndag lagde en dæmper på brandene, frygter brandvæsenet, at vejret fra tirsdag kan nære katastrofale brande i området omkring Australiens største by, Sydney, med temperaturer op til 37 grader, lav luftfugtighed og stærke vinde.

Og det er første gang, siden de gældende kategorier blev indført for et årti siden, at sådan en advarsel er udsendt for Sidney, men også Blue Mountains vest for byen og den centrale kyststrækning mod nord skønnes i fare.

Foto: Tom Bannigan/Ritzau Scanpix Og sådan ser det så ud fra oven, når bushen er i brand. Billedet er taget over det nordøstlige New South Wales lørdag.

Og sådan ser det så ud fra oven, når bushen er i brand. Billedet er taget over det nordøstlige New South Wales lørdag. Foto: Tom Bannigan/Ritzau Scanpix

Trods en del regn i den forgangne uge var det ikke tilstrækkeligt til at standse de mange brande efter længere tids tørke. Fredag fandt brandfolk liget af et offer i en udbrændt bil nær Glen Innes omkring 550 kilometer vest for Sydney.

Samme dag blev en kvinde med alvorlige forbrændinger fundet i samme by. Hun døde kort efter ankomsten til hospitalet. Lørdag blev liget af en tredje person fundet i et udbrændt hjem nær byen Taree, hvor over 12.000 hektar land er brændt ned.

Ifølge den australske tv-station ABC strakte flammerne sig seks meter i vejret og rasede i vinde på 80 kilometer i timen.