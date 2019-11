Han skulle måske bare have fulgt sin kones råd. Nu indtager han hovedrollen med hele USA som publikum

Sagen kort

Ukraine-sagen

USA’s præsident, Donald Trump, bad i en telefonsamtale 25. juli den ukrainske præsident Volodimir Selenskij om dels at undersøge påstande om Trumps politiske rival, den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og hans søn Hunter Biden, dels at se på, om det var ukrainske kræfter, der stod bag indblandingen i USA’s præsidentvalg i 2016, og ikke Rusland.

En anonym whistleblower indsendte i august en klage over det, han opfattede som Trumps embedsmisbrug i samtalen ved at bede en fremmed magt om at blande sig i et amerikansk valg samt underminere en modkandidat.

Donald Trump tilbageholdt få dage inden telefonsamtalen militærstøtte til Ukraine på 2,6 milliarder kroner.

I oktober indledte det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus en undersøgelse, der skal se på, om der er grundlag for en rigsretssag mod Trump. En række diplomater og embedsfolk blev udspurgt bag lukkede døre. Deres vidneudsagn blev offentliggjort i sidste uge.

I denne uge vidner tre af disse diplomater i tv-transmitterede høringer: USA’s ambassadør til Ukraine, Bill Taylor, diplomat George Kent og tidligere ambassadør til Ukraine Marie Jovanovitch.

Efter de åbne høringer forventes det, at Huset vil stemme om, hvorvidt der skal rejses rigsretsanklager mod præsidenten.

Kilder: The Washington Post, Politico, The New York Times, The Guardian, BBC m.fl.

Vis mere