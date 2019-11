Socialistleder vinder Spaniens valg - men politisk kaos gør det svært for ham at få magten.

FOR ABONNENTER

Spanierne har gjort det igen. Efter det mudrede resultat ved parlamentsvalget i april, som gjorde det umuligt for socialistlederen Pedro Sánchez at danne en regering med et flertal bag sig, skulle valget i går løse op for den blokerede situation.