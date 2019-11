Han var »en tikkende bombe«: Israelske styrker dræber militskommandør i hans hjem i Gaza Hjemmet til en kommandør for den palæstinensiske milits Islamisk Jihad er natten til tirsdag blevet angrebet.

Israelske styrker har dræbt en feltkommandør for den militante palæstinensiske milits Islamisk Jihad i et angreb på hans hjem i Gazastriben natten til tirsdag.

Det oplyser embedsmænd fra begge sider.

Mindst en anden person, en kvinde, er også blevet dræbt i angrebet i distriktet Shejaia.

To andre personer er kvæstede.

Det oplyser sundhedsmyndigheder i området.

I en erklæring oplyser det israelske militær, at premierminister Benjamin Netanyahu havde godkendt operationen mod feltkommandør Baha Abu Al-Atta.

Netanyahu beskylder kommandøren for at stå bag en række angreb på tværs af grænsen for nylig med raketter, droner og snigskytter.

»Abu Al-Atta var ansvarlig for de fleste af Islamisk Jihads aktiviteter i Gazastriben og var en tikkende bombe«, oplyser militæret.

Milits bekræfter dødsfaldet

I en erklæring fra Islamisk Jihad bekræfter militsen, at Baha Abu Al-Atta er død. I samme erklæring truer Islamisk Jihad med at gøre gengæld mod Israel.

»Vores uundgåelige hævnaktion vil ryste hele den zionistiske enhed«, udtaler militsen med henvisning til Israel.

Islamisk Jihad er en iranskstøttet milits, som israelske medier beskylder for at stå bag nylige angreb på tværs af grænsen.

Kort efter nattens angreb mod Al-Attas hjem sendte palæstinensiske militante en salve af raketter ind i Israel, fortæller vidner.

Der er for nuværende ingen rapporter om dræbte på den anden side.

Drabet på Baha Abu Al-Atta kan blive en ny udfordring for Hamas, som for det meste har forsøgt at opretholde en våbenhvile med Israel siden en krig i 2014.

Ærkefjenderne Israel og Hamas har udkæmpet tre krige i den palæstinensiske enklave siden 2008.

ritzau