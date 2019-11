Kun seks af 38 bandedrab er opklaret i Malmø siden 2011 Mellem 2011 og 2018 blev 38 personer fra bandemiljøet skudt og dræbt i Malmø. Kun få sager bliver opklaret.

Det lykkes kun sjældent for politiet at opklare de seneste års mange bandedrab i den svenske by Malmø.

Det fremgår af en opgørelse fra politiet ifølge den svenske avis Aftonbladet.

Opgørelsen kommer, umiddelbart efter at en 15-årig dreng i weekenden blev skudt og dræbt ved et pizzeria i Malmø.

Blot seks ud af de i alt 38 bandedrab, der fandt sted mellem 2011 og 2018, er blevet opklaret. Det svarer til 16 procent.

»Det er kritisabelt, og vi bliver nødt til at blive bedre«, siger Gunnar Appelgren, der er politikommissær og bandeekspert.

Ud over den dræbte 15-årige blev en anden ung mand også hårdt såret i weekenden. Han behandles fortsat for livstruende skader. Nogle få minutter før skyderiet fandt en eksplosion sted kort fra gerningsstedet.

Politiets teori er, at eksplosionen skulle distrahere politiet.

Ingen personer er endnu blevet anholdt i sagen.

Ved drab, som ikke har relation til bandemiljøet, ligger opklaringsprocenten på omkring 90 i Sverige. Det oplyser Gunnar Appelgren.

Historien er dog en helt anden, når det kommer til bandedrab, siger han.

»Det skyldes delvist, at folk holder meget tæt under efterforskningen. Men nogle gange er der også problemer med at sikre gerningsstederne. I cirka 20 procent af tilfældene bliver vi angrebet på gerningsstederne«, lyder det.

I de svenske byer Stockholm og Göteborg blev henholdsvis 61 og 29 personer fra bandemiljøet skuddræbt fra 2011 til 2018.

Opklaringsprocenten i de to byer ligger på henholdsvis 20 og 24.

»Vi ved ikke, hvorfor det ser sådan her ud. Men i Malmø kan vi i hvert fald se, at stort set alle skyderier og angreb med håndgranater er tilknyttet narkomiljøet på en helt anden måde«, siger Gunnar Appelgren til Aftonbladet.

ritzau