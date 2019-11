Forfalsket brev er et wakeupcall til et sårbart Grønland

Forsøget på at så splittelse i rigsfællesskabet er en påmindelse om, at samfundet er sårbart, vurderer samfundsforsker. Grønlandsk folketingsmedlem kræver hurtig handling.

I et facebookopslag skriver den russiske ambassade i Danmark, at de ikke har noget at gøre med forfalskningen af et ministerbrev, og at beskyldningerne er »uansvarlige og uden hold«.

Et forfalsket ministerbrev, der skulle forestille at være skrevet af Grønlands udenrigsminister, Ane Lone Bagger, til den amerikanske senator Tom Cotton, havde til formål at trække Danmark og Grønland fra hinanden og så mistillid mellem Danmark og USA. Det mener flere eksperter og politikere i en artikel til Politiken publiceret 12. november.

Artiklen fremsætter udsagn fra bl.a. major og militæranalytiker Steen Kjærgaard fra Forsvarsakademiet, som udtaler, at det er »mest oplagt«, at det er Rusland, der står bag det falske brev. Netop den artikel har den russiske ambassade i Danmark reageret på med et modsvar på Facebook. Ambassaden skriver i et facebookopslag, at Rusland intet har med det falske brev at gøre.

I opslaget skriver den russiske ambassade, at Rusland har interesse i at styrke tilliden til de stater, der har interesse i Arktis, og »aldrig har blandet sig i forholdet mellem dem og andre lande«.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger om sagen:

»Der er jo åbenlyst tale om et falsk brev. Men selvfølgelig er det ikke i orden, hvis der er kræfter, der forsøger at så splid imellem Grønland og Danmark eller mellem rigsfællesskabet og USA. Det skal de instanser, vi har etableret til at håndtere fake news tage sig af«.

Jeppe Kofoed forklarer, at forholdet mellem Danmark, Grønland og USA ikke har taget skade af episoden. Han tilføjer:

»Heldigvis er virkeligheden en helt anden end den, der forsøges portrætteret. Når jeg i morgen mødes med den amerikanske udenrigsminister, bliver det sammen med Ane Lone Bagger. Så forholdet er stærkt. Både mellem Danmark og Grønland og i forhold til USA. Det skal vi blandt andet tale om i det Udenrigspolitiske Nævn ved vores næste møde«.

Uprøvet og sårbar

Det grønlandske samfund og den politiske kultur er uprøvet og sårbar over for fake news og desinformation. Derfor er det vigtigt, at forfalskningen af et brev fra den grønlandske minister for udenrigsanliggender til en centralt placeret amerikansk senator bliver taget alvorligt.

Det vurderer samfundsforsker Birger Poppel fra Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik i Nuuk.

»Det hele er så nyt endnu, og der er meget, vi ikke ved, men det er et wakeupcall. Jeg tror ikke, at nogen heroppe havde set det komme hverken blandt politikere, i embedsværket eller medierne«, siger Birger Poppel, der har arbejdet med Grønlands samfundsudvikling i 35 år.

»Personligt havde jeg ikke selv forestillet mig det her. Jeg har svært ved at vurdere, hvem der kan stå bag, men det er vigtigt at få det stoppet. Det skal efterforskes, og frem for alt skal vi finde frem til, hvordan man kan gardere sig mod noget tilsvarende i fremtiden«.

Hverken Ane Lone Bagger eller hendes departement ønsker at kommentere brevet yderligere. Det har ikke været muligt at få oplyst i hverken Nuuk eller København, om der allerede er sat en efterforskning af det forfalskede brev i gang.

En handel med Djævlen

Forfalskningen cirkulerer på flere sociale medier i USA, blandt andet Reddit og Indybay. Brevet på selvstyrets brevpapir og med ministerens forfalskede underskrift indgår i et debatindlæg med titlen ’Grønland. Hvor meget koster en handel med Djævelen’.