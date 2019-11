Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Venedig står under vand efter værste højvande i 50 år Den udsatte by er igen ramt af oversvømmelser. Ikke siden 1966 har tidevandet nået et højere punkt i Venedig.