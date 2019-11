Skoler lukker og urobetjente er på gaden ved Hongkong-demoer Flere hårde sammenstød mellem betjente og demonstranter, der ønsker demokrati, har præget Hongkong.

Skoler er lukkede, og urobetjente er på gaderne i Hongkong, der tirsdag har været ramt af endnu en dag med uroligheder.

Det skriver CNN.

Samtidig er demonstranter og urobetjente stødt sammen flere steder i det finansielle centrum i storbyen.

Højdramatisk døgn

Urolighederne finder sted, få dage efter nogle af de mest dramatiske 24 timer i de over fem måneder med demonstrationer.

Søndag blev en mand skudt i brystet, mens en anden satte ild til sig selv.

Tirsdag midt på dagen var både kontorarbejdere og sortklædte demonstranter på gaden.

Her besatte de en stor vejoverskæring midt i byen, hvilket fik trafikken til at holde stille.

I løbet af eftermiddagen sendte politiet flere runder tåregas mod demonstranterne og tilbageholdt over ti mennesker.

Kaos på universitet

Særligt situationen omkring det prestigefulde Chinese University of Hong Kong har pådraget sig opmærksomhed.

Natten til tirsdag var der kaotiske scener på universitetet med eksplosioner, røg, råb og pistolskud.

Politiet har tirsdag forsøgt at få adgang til universitetet, hvor studerende har demonstreret som en del af de samlede protester.

Protest over »belejring«

Aktionen har påkaldt sig de studerendes vrede. Flere har råbt op om et angreb på den akademiske frihed samt en 'belejring' fra politiets side, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet har til gengældt meldt ud, at de har gået til værks med den 'minimale nødvendige magtanvendelse' over for demonstranter, der har kastet mursten, benzinbomber og skudt med pile samt et nødblus.

I Hongkong har der siden sommeren været demonstrationer, og bystaten er havnet i en politisk krise.

Protesterne begyndte som modstand mod et lovforslag om udlevering af Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina. Siden har det udviklet sig til en protest mod det kinesiske styre.

ritzau