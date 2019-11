Trump beder Højesteret forhindre udlevering af skattepapirer

USA's præsident, Donald Trump, har indgivet en begæring om, at Højesteret blokerer for en appeldomstols afgørelse, der dikterer, at hans skattepapirer skal udleveres til anklagemyndigheden i New York.

Det oplyser hans advokat ifølge Reuters.

4. november afgjorde en domstol i New York, at Donald Trumps skattepapirer fra de seneste otte år skal udleveres.

Den afgørelse har præsidenten nu anket.

»I vores begæring vurderer vi, at en stævning vil være i strid med USA's forfatning, og derfor ikke kan håndhæves«, siger Jay Sekulow, der er en af Donald Trumps advokater.

»Vi håber, at Højesteret vil gennemgå denne væsentlige forfatningssag og omstøde appeldomstolens farlige og skadelige afgørelse«, tilføjer han.

Donald Trumps advokater mener ikke, at han kan være genstand for en strafferetlig efterforskning, så længe han er præsident.

Derfor mener de heller ikke, at en stævning for at få hans skattepapirer udleveret vil være gyldig.

ritzau