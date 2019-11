Tyskland vedtager kontroversiel mæslinge-lov: Fremover vil det koste en bøde på 18.000 kroner at sende et uvaccineret barn i skole eller børnehave

Med stemmerne 459 for og 89 imod vedtog det tyske parlament torsdag at gøre mæslingevaccinen obligatorisk for børn i børnehaver og skoler.

Den nye lov træder i kraft 1. marts næste år.

Loven kræver, at alle børn er vaccineret, før de kan begynde i en ny børnehave eller skole.

Hvis forældrene ikke kan bevise, at barnet er vaccineret, kan det koste det op mod 2.500 euro i bøde. Det svarer til knap 18.700 danske kroner.

Forældre til børn, der allerede er indskrevet i en børnehave eller skole, skal senest den 31. juli 2021 kunne fremlægge bevis for, at barnet er vaccineret.

»At beskytte sig mod mæslinger er lig med børnebeskyttelse«, sagde den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, torsdag.

Han tilføjede, at loven også kommer til at gælde for alle ansatte i børnehaver, skoler og på medicinske faciliteter samt asylansøgere.

Vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde - den såkaldte MFR-vaccine - er sikker og effektiv, men sundhedspersonale over hele verden kæmper i stigende grad mod vaccineskeptikere.

Forældre, der undersøger, hvor sikker vaccinen er, bliver ledt på vildspor af misinformation på internettet og religiøse, kulturelle og højreekstremistiske overbevisninger.

Ifølge Robert Koch Institut er over 500 personer blevet smittet med mæslinger i Tyskland i år.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at omkring 95 procent af en befolkning bør være vaccineret for at sikre befolkningens immunitet.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention i USA har mæslingevaccinen reddet 21 millioner liv mellem 2000 og 2017.

ritzau