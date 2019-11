Chile skal stemme om forfatning fra Pinochet-tiden

Chile har besluttet at afholde folkeafstemning om en ny forfatning som svar på de seneste ugers vedvarende protester.

Folkeafstemningen skal finde sted i april 2020.

Beslutningen blev truffet fredag efter intense forhandlinger mellem regeringen og oppositionen.

En ændring af forfatningen, som stammer tilbage fra militærregimets tid, har været et af de afgørende krav fra de mange demonstranter.

Tusindvis af mennesker gik fredag eftermiddag igen på gaden i Chiles hovedstad, Santiago.

Her udbrød der voldelige sammenstød mellem mindre grupper af demonstranter og politi.

Den nuværende forfatning har eksisteret siden 1980, da den højreorienterede general Augusto Pinochet regerede på brutal vis.

Den er blevet ændret flere gange siden da. Men den fastlægger ikke nogen statslig forpligtelse til at sørge for uddannelse eller et sundhedsvæsen. Netop disse to områder er centrale i demonstranternes krav til regeringen.

»Aftalen er et første skridt. Men den er et historisk og fundamentalt første skridt mod at skabe en ny social pagt, hvor medborgerskab kommer til at spille en afgørende rolle, siger indenrigsminister Gonzalo Blumel.

I folkeafstemningen vil chilenske vælgere blive spurgt, hvorvidt forfatningen skal erstattes, samt hvordan en ny forfatning skal udformes.

Ikke alle er imidlertid overbeviste.

»Al opmærksomheden går til forfatningen, men der er mere presserende emner: pensioner, uddannelse, siger Raul Opoza, en 39-årig lærer.

Og den politiske aftale 'løser ingenting', lyder det fra den 27-årige rengøringsassistent Leslie.

Uroen i Chile begyndte den 18. oktober som protester mod prisstigninger på metrobilletter i myldretiden.

Det har siden udviklet sig til en bredere protest mod den politiske status quo.

Afbrændinger, plyndringer og konfrontationer mellem demonstranter og politi har præget landet.

Chile har en af Sydamerikas mest veludviklede økonomier. Men de høje leveomkostninger har været genstand for megen kritik.

De chilenske aktier og pesoen reagerede positivt på nyheden fredag.

ritzau