Verdens næstrigeste mand gør klar til at lægge sag an mod Trump-regeringen

Politisk indblanding, milliarder af dollars og verdens næstrigeste mand er nogle af ingredienserne i en appel, der torsdag blev indgivet til en amerikansk domstol.

Nærmere bestemt er det techvirksomheden Amazon med Jeff Bezos i spidsen, der udfordrer beslutningen om, at konkurrenten Microsoft i oktober løb med aftalen om at stå for en del af løsningen til en modernisering af det amerikanske forsvarsministeriums Joint Enterprise Defence Infrastructure, også kaldet JEDI.

Umiddelbart kunne det jo godt lyde som om Bezos er en dårlig taber. Men der er mere til historien.

Amazon havde nemlig længe ligget som favorit til at vinde kontrakten til de 10 milliarder dollars – omkring 67 milliarder danske kroner – fordelt over et årti. Selskabet betragtes som værende længder foran Microsoft, der betragtes som næstbedst, når det gælder cloud-computing, og Amazon har desuden erfaring med at håndtere stærkt fortrolige regeringsdata.

Favoritrollen ændrede sig dog, da den amerikanske præsident Donald Trump, kort tid før forsvarsministeriet Pentagon skulle træffe den endelige afgørelse, i juli offentligt begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den proces, der var gået forud og samtidig øgede sine i forvejen jævnlige angreb på Amazon.

»Jeg modtager enorme klager om kontrakten med Pentagon og med Amazon. De siger, at den ikke var sat i udbud. Jeg vil bede dem om at undersøge meget tæt, hvad der foregår«, lød det fra Trump i juli.

»Kritisk for vores land«

Sidst i oktober fik Microsoft så opgaven. Og imellemtiden mener Amazon, at politisk pres fra Trump har fået Pentagon til at skifte hest.

I en pressemeddelelse torsdag, skrev Amazon, at »adskillige aspekter« af udbudsprocessen involverede »klare mangler, fejl og umiskendelig partiskhed«. Selskabet uddyber ikke anklagerne, men skriver, at »det er vigtigt, at disse sager bliver undersøgt og rettet«.

»Vi mener desuden, at det er kritisk for vores land, at regeringen og dets folkevalgte ledere administrerer indkøb objektivt og på en måde, der er fri for politisk påvirkning«, skriver tech-giganten ifølge Wall Street Journal.

Anken er indsendt til U.S. Court of Federal Claims (USCFC), der tager sig især af privates sagsanlæg mod amerikanske myndigheder. Forsvarsminister Mark Esper siger lørdag, at han er overbevist om, at kontrakten gik til Microsoft på fair vis og fastholder, at der ikke var »indflydelse udefra« på beslutningstagerne, som han ikke var en del af, da hans søn har arbejdet for IBM, der blev siet fra undervejs i processen.

Eksperter har forventet, at Amazon ville udfordre afgørelsen.

Professor ved George Washington University, Steven Schooner, siger ifølge AP, at Trumps kommentarer i forløbet har været »upassende og letsindige«, men understreger, at vil blive svært for Amazon at bevise, at Det Hvide Hus har lagt et pres, der har gjort en forskel. En retssag vil dog give techgiganten mulighed for at få udleveret regeringsdokumenter til støtte for deres sag.

Langvarig konflikt

Konflikten mellem Trump og Bezos, der også ejer Washington Post, går tilbage til 2015, da Trump som præsidentkandidat kritiserede Amazon-grundlæggeren for alene at eje Washington Post for at holde sin skat nede på sit »no-profit selskab«. Bezos tilbød herefter at sende Trump ud i rummet i en af sine Blue Origin-raketter.