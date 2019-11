Obama advarer demokraterne mod at vælge aktivistisk præsidentkandidat

»Den almindelige amerikaner synes ikke, at der er behov for fuldstændig at nedbryde systemet og bygge det op igen. Og det er vigtigt, at vi ikke glemmer det«, siger den tidligere amerikanske præsident.

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama advarer mod at vælge en demokratisk præsidentkandidat fra partiets »aktivistiske fløj«, fordi han frygter, at de med sådan et valg vil skubbe vælgere fra sig. Den almindelige amerikaner er »mindre revolutionær og mere interesseret i forbedring«, sagde han til et fundraising event hos demokraterne kaldet Democracy Alliance. Det skriver flere amerikanske medier.

De vil ikke se vanvitttige ting, istedet vil de bare gerne se at tingene bliver lidt mere fair og lidt mere retfærdige

Der er lige nu 18 demokratiske præsidentkandidater, som slås om at blive den, der skal forsøge at vinde over Donald Trump ved valget i 2020. Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama er lige nu den præsidentkandidat, der ligger bedst i målingerne, efterfulgt af senatorerne Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Den tidligere præsident udpegede dog ingen konkrete navne i sin opfordring om at holde sig fra at gå for langt mod venstre.

»Den almindelige amerikaner synes ikke, at der er behov for fuldstændig at nedbryde systemet og bygge det op igen. Og det er vigtigt, at vi ikke glemmer det«, sagde Obama og tilføjede: »Der er mange vælgere, der er til at overtale, og der er mange demokrater derude, som bare gerne vil se, at tingene giver mening. De vil ikke se vanvittige ting, i stedet vil de bare gerne se, at tingene bliver lidt mere fair og lidt mere retfærdige. Og hvordan vi går til lige præcis det, tror jeg bliver vigtigt«.

Fodfæste i virkeligheden

Barack Obama har ellers stort set afholdt sig fra at give sin mening til kende omkring de kæmpende demokratiske kandidater. Men til fredagens fundraising-møde fortalte han, at han følte sig nødsaget til at gå ind i diskussionen, fordi nogle af de stemmer, der er mest højtråbende – særligt på de sociale medier – ikke er repræsentative for den generelle indstilling i det demokratiske parti. Det skriver Huffington Post.

»Selv mens vi er dristige i vores visioner, er vi stadig nødt til at have fodfæste i virkeligheden, og i det faktum, at vælgerne – også de demokratiske vælgere, og i hvert fald de vælgere, der ikke tilkender sig noget bestemt parti, og måske endda de moderate republikanere – de er ikke drevet af de samme opfattelser og meninger, som bliver reflekteret i visse, I ved, venstredrejede Twitter-feeds«, sagde Obama.

Den tidligere demokratiske præsident benyttede dog også lejligheden til at berolig de demokratiske vælgere, som er begyndt at blive urolige for, om de mange kandidater vil betyde en proces så lang, at den efterlader for lidt tid til at forberede sig til valgkampen mod Trump.

»Jeg må minde jer om, at jeg havde en meget robust valgkamp. Ikke alene var jeg igennem en lang valgkamp mod Hillary Clinton, men folk glemmer, at vi før da også havde et stort felt af kandidater«, sagde han til de lyttende.